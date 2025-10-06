Bus krachte auf A1 in Pkw: Feuerwehr rückte aus

Um 19.54 Uhr alarmierte die Landesalarm- und Warnzentrale Salzburg die Feuerwehr Thalgau sowie den Löschzug Unterdorf zu einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn. In Fahrtrichtung Wien war es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Bus und einem Pkw gekommen. Auch die Feuerwehr Mondsee rückte an.