Bus krachte auf A1 in Pkw: Feuerwehr rückte aus

Am Abend des 5. Oktober wurde die Feuerwehr Thalgau mit dem Löschzug Unterdorf zu einem Einsatz auf der A1 in Salzburg alarmiert. In Fahrtrichtung Wien kollidierten ein Bus und ein Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte und leuchtete die Unfallstelle aus.
Um 19.54 Uhr alarmierte die Landesalarm- und Warnzentrale Salzburg die Feuerwehr Thalgau sowie den Löschzug Unterdorf zu einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn. In Fahrtrichtung Wien war es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Bus und einem Pkw gekommen. Auch die Feuerwehr Mondsee rückte an.
Unfallstelle abgesichert
Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt. Sie wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete den Bereich aus und stellte den Brandschutz sicher.
Da der Sachschaden an beiden Fahrzeugen gering war, konnten Bus und Pkw ihre Fahrt anschließend fortsetzen. Für die eingesetzten Kräfte war der Einsatz damit rasch beendet.
Kommentare
