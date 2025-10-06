Parteien buchten kräftig vor Werbe-Bann bei Meta

Während es bei Googles AdTransparency Center seit Oktober keine Daten mehr für politische Daten in Europa gibt, weist Facebook diesen Monat nach wie vor politische Werbebuchungen aus. Allein am 1. und 2. Oktober buchten die Parteien demnach Facebook-Werbung im Ausmaß von fast 40.000 Euro. Die SPÖ lag in diesem Zeitraum laut Bericht mit rund 16.600 Euro vor der FPÖ mit 12.800 Euro, den Grünen mit fast 8000 Euro sowie den NEOS mit rund 1200 Euro und der ÖVP mit 500 Euro.