Bundesliga: Das System muss hinterfragt werden!

„Ich kann doch net in einer Kabine bei Rapid Wien Französisch und Englisch reden“, polterte Hans Krankl unlängst im Podcast „Gelb-Rot“, „bei uns war der Fremde der Widmann Kurtl aus Klagenfurt.“ Rückblick in ein anderes Fußball-Zeitalter. In den 80er-Jahren erhielten nur zwei Legionäre pro Team in den Topligen eine Spielerlaubnis. Wer sich nicht anpasste, stand rasch am Abstellgleis. Walter Schachner ging sieben Jahre in Italiens Serie A auf Torjagd, damals die beste Liga Europas. Perfektes Italienisch diente als Basis, um Anerkennung innerhalb des Teams, bei den Fans und Medien zu finden.