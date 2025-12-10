Heizschwammerl defekt: Elf Personen im Spital

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war Dienstabend in Langenrohr im Einsatz. Denn immer mehr Personen klagten bei einer Privatfeier über Vergiftungssymptome, ehe schließlich der Notruf gewählt wurde. Auslöser dürfte ein defektes Heizschwammerl gewesen sein, aus dem Gas ausgeströmt war.