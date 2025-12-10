Heizschwammerl defekt: Elf Personen im Spital

Hart, aber fair – nicht nur zu Piloten
„Krone“-Kolumne
Kopfschmerzen und Übelkeit: Mit diesen Vergiftungssymptomen mussten gleich elf Personen in Langenrohr im Bezirk Tulln (NÖ) ins Krankenhaus gebracht werden. Auslöser soll ein Gasaustritt bei einem Heizschwammerl in einer Garage gewesen sein.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften war Dienstabend in Langenrohr im Einsatz. Denn immer mehr Personen klagten bei einer Privatfeier über Vergiftungssymptome, ehe schließlich der Notruf gewählt wurde. Auslöser dürfte ein defektes Heizschwammerl gewesen sein, aus dem Gas ausgeströmt war.
Ermittlungen laufen
Elf Menschen wurden mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.