Gas ausgetreten

Heizschwammerl defekt: Elf Personen im Spital

Niederösterreich
10.12.2025 07:23
Die Rettung war gleich mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt.
Die Rettung war gleich mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt.(Bild: DOKU-NÖ)

Kopfschmerzen und Übelkeit: Mit diesen Vergiftungssymptomen mussten gleich elf Personen in Langenrohr im Bezirk Tulln (NÖ) ins Krankenhaus gebracht werden. Auslöser soll ein Gasaustritt bei einem Heizschwammerl in einer Garage gewesen sein.

0 Kommentare

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war Dienstabend in Langenrohr im Einsatz. Denn immer mehr Personen klagten bei einer Privatfeier über Vergiftungssymptome, ehe schließlich der Notruf gewählt wurde. Auslöser dürfte ein defektes Heizschwammerl gewesen sein, aus dem Gas ausgeströmt war.

Ermittlungen laufen
Elf Menschen wurden mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

