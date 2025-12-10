Woher kamen die Darlehen für Neue Eisenstädter?

Kein Einzelfall?

Bei dem Vorgehen soll es sich nicht um Einzelfälle gehandelt haben. Laut der Sonderprüfung des Landes sollen bei 152 eingeholten Kreditanboten in 151 Fällen die beiden Hauptgesellschafter zum Zug gekommen sein. Eine Optik, die vor allem das Land in seiner Kritik bestärkt. Der Revisionsverband hingegen hat in der Vergangenheit die Vorwürfe des Landes zurückgewiesen.

Fest steht: Die Liste der Fragen, die der U-Ausschuss abarbeiten muss, wird immer länger.