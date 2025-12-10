Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bericht gibt Einblick

Woher kamen die Darlehen für Neue Eisenstädter?

Burgenland
10.12.2025 07:58
In einem Monat steht die Wohnbaugesellschaft Neue Eisenstädter im Fokus des U-Ausschusses.
In einem Monat steht die Wohnbaugesellschaft Neue Eisenstädter im Fokus des U-Ausschusses.(Bild: APA/JUDITH HÖGERL)

Die Eigentümer der Wohnbaugesellschaft waren offenbar auch ihre besten Kreditgeber. Aus Sicht von Branchenkennern ist dies ein „verheerendes Bild“.

0 Kommentare

In rund einem Monat startet der Untersuchungsausschuss zur Causa Neue Eisenstädter. Während in den politischen Büros die Vorbereitungen dafür bereits auf Hochtouren laufen, treten nun immer mehr fragwürdige Vorgängen rund um die Wohnbaugesellschaft zutage. Der „Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband“ stellte ja in einem Bericht vom Geschäftsjahr 2023 fest, dass der Fremdfinanzierungsanteil bei der Neuen Eisenstädter ungewöhnlich hoch ausfiel – was möglicherweise zu höheren Mieten und Kaufpreisen geführt haben könnte.

Rund zwei Drittel von Banken
Nun wirft ein Auszug aus dem Prüfbericht für 2020 noch mehr Fragen auf. Denn dieser zeigt, woher die Darlehen zur Grundstücks- und Baukostenfinanzierung stammen: Knapp ein Drittel sind Förderungsdarlehen, sprich die Wohnbauförderung des Landes. Der Rest kommt von Kreditinstituten – genannt werden Raiffeisen-Landesbank und Erste Bank, welche beide gleichzeitig die Hauptgesellschafter der Neuen Eisenstädter sind.

Abwechselnd als Bestbieter
Vergleichsangebote würden eingeholt, „aus den vorliegenden Anboten sind die beiden Hauptgesellschafter abwechselnd als Bestbieter hervorgegangen“, heißt es im Bericht. Auf die Raiffeisen-Landesbank entfielen rund 99.000 Euro, auf die Erste Bank rund 111.000 Euro. Im Jahr 2019 waren es je Kreditinstitut rund 10.000 Euro weniger. Eine Erklärung der Berichtsgesellschaft liege vor, hält der Revisionsverband dazu fest.

Lesen Sie auch:
Die „Neue Eisenstädter“ hat auch auf Bundesebene für Aufregung gesorgt. Der U-Ausschuss startet ...
Reform gefordert
Neue Eisenstädter: SPÖ will Banken vor Tür setzen
12.11.2025
Neue Eisenstädter
„Causa muss lückenlos aufgeklärt werden“
23.11.2025
Neue Eisenstädter
Was wusste der Revisionsverband?
23.11.2025

„Verheerendes Bild“
Bei Branchenkennern löst diese Vorgehensweise Verwunderung aus. Dass keine anderen Banken zum Zug gekommen seien, sei mehr als unüblich heißt es: „Das ist ein verheerendes Bild, wenn die Neue Eisenstädter abwechselnd die eigene Raiffeisen-Landesbank und die Erste Bank zur Finanzierung genommen hat, als würde es keine anderen Banken geben. Im Sinne der Gemeinnützigkeit ist das mit Sicherheit nicht.“

Für Insider stellt sich die Frage, wie es zu dieser Praxis kommen konnte. „Entweder Raiffeisen und Erste Bank waren immer zufällig die günstigsten oder es gab hier Absprachen“, so ein Branchenprofi. Dass dies vom Revisionsverband nicht kritisch hinterfragt wurde, sorgt ebenfalls für Verwunderung.

Kein Einzelfall?
Bei dem Vorgehen soll es sich nicht um Einzelfälle gehandelt haben. Laut der Sonderprüfung des Landes sollen bei 152 eingeholten Kreditanboten in 151 Fällen die beiden Hauptgesellschafter zum Zug gekommen sein. Eine Optik, die vor allem das Land in seiner Kritik bestärkt. Der Revisionsverband hingegen hat in der Vergangenheit die Vorwürfe des Landes zurückgewiesen.

Fest steht: Die Liste der Fragen, die der U-Ausschuss abarbeiten muss, wird immer länger. 

Porträt von Christoph Miehl
Christoph Miehl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 5°
Symbol Nebel
Güssing
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
1° / 7°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 6°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
1° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
160.809 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
137.101 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.223 mal gelesen
Mehr Burgenland
„Wäre grob fahrlässig“
Doskozil kämpft gegen Lockerungen an den Grenzen
Krone Plus Logo
Mieses Benehmen adé!
Respekt vor Österreichs erster „höflicher Schule“
Alexander Wessely
20 Jahre Geradlinigkeit, Engagement und Vielfalt
Waffe ignoriert
Diebe hatten es nur auf Bargeld abgesehen
Was 2026 anders wird
Die Altersteilzeit geht, und die Teilpension kommt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf