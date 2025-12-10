Vorteilswelt
Zu gefährlich

Nobelpreisträgerin nimmt nicht an Zeremonie teil

Ausland
10.12.2025 07:55
Der Aufenthaltsort von Oppositionsführerin María Corina Machado ist nicht bekannt.
Der Aufenthaltsort von Oppositionsführerin María Corina Machado ist nicht bekannt.(Bild: AP/Matias Delacroix)

Am heutigen Mittwoch werden in Stockholm bzw. Oslo die diesjährigen Nobelpreise in einer feierlichen Zeremonie überreicht. Die an einem geheimen Ort lebende venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado wird jedoch nicht an der Verleihung teilnehmen.

Die 58-jährige Machado unterliegt seit einem Jahrzehnt einem von den venezolanischen Behörden verhängten Reiseverbot und kann angesichts von Drohungen der autoritären Führung ihres Landes nicht nach Norwegen reisen. Das norwegische Nobelkomitee hatte sie nach Oslo eingeladen, um die Auszeichnung in Anwesenheit von König Harald, Königin Sonja und lateinamerikanischen Staatschefs, darunter der argentinische Präsident Javier Milei und der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa, entgegenzunehmen.

In eine venezolanische Flagge gehüllter Mann betritt einen Tag vor der Preisverleihung das Grand ...
In eine venezolanische Flagge gehüllter Mann betritt einen Tag vor der Preisverleihung das Grand Hotel in Oslo(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Sie tue alles, was sie könne, um für die größte Ehrung ihres Lebens nach Norwegen zu kommen, sagte Machado zuletzt dem norwegischen Rundfunksender NRK. Die Oppositionspolitikerin hatte den diesjährigen Friedensnobelpreis im Oktober für ihren „Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes“ zugesprochen bekommen.

Übliches Prozedere für die anderen Ausgezeichneten
Für den ungarischen Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai und die zwölf Preisträgerinnen und Preisträger in den weiteren Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften ist die Sache dagegen klar: Sie werden ihre Nobelmedaillen am Nachmittag (ab 16 Uhr) bei einer weiteren Preiszeremonie im Konzerthaus von Stockholm aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf in Empfang nehmen.

 

