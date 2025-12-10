Bei Spitalfrage laufen nun auch Mistelbacher Sturm

Hart, aber fair – nicht nur zu Piloten
„Krone“-Kolumne
In ganz Niederösterreich, vor allem in stark betroffenen Regionen, befürchten Bürger gravierende Änderungen durch den Gesundheitsplan 2040+. Das Weinviertel ist so eine Region, die zwar (noch) ein Schwerpunktkrankenhaus hat. Am Dienstag konfrontierte eine Bürger-Delegation Landesrat Anton Kasser damit. Mit welchen Argumenten lesen Sie hier.
Der große Stadtsaal in Mistelbach war zum Bersten voll, als eine Gruppe engagierter Bürger ihre Pläne präsentierte. Der Grund ist ein momentan viel diskutierter: Im Gesundheitsplan 2040+ sind für das Landesklinikum in Mistelbach Änderungen vorgesehen – etwa die langfristige Verlegung von fünf Abteilungen.
