Feilschen und Streiten um fast 10 Milliarden Euro
Budget-Landtag in Linz
Es ist das letzte große politische Schaulaufen der Politik, bevor es über Weihnachten und Neujahr auch im Linzer Landhaus ruhig wird. Die Landespolitik debattiert seit gestern, Dienstag, drei Tage lang über das Budget. Es wird gestritten und gefeilscht, bis in die Nacht hinein diskutiert.
Der Budgetlandtag gilt als eine Art politisches Hochamt, das manchen Mandatar zu Kreativität anspornt. So kam etwa der rote Abgeordnete Tobias Höglinger in schwarzen Socken, auf denen Geldscheine aufgedruckt waren. Sein Landtagskollege, FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber, band sich eine Krawatte mit dem Oberösterreich-Wappen um. Der eine lustig, der andere staatstragend, könnte man sagen.
