China will Import von Nvidias KI-Chip begrenzen

Keine technologischen „Hintertüren“

Wegen der politischen Spannungen mit den USA drängt die Regierung in Peking chinesische Firmen dazu, auf Produkte von Nvidia oder anderen US-Firmen zu verzichten. Sie begründet dies mit potenziellen Sicherheitsrisiken. Nvidia hat mehrfach betont, keine „Hintertüren“ einzubauen, mit denen die Chips aus der Ferne kontrolliert werden können.