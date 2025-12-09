Diese Urlaubsziele sind nächstes Jahr zu meiden

Bei der Auswahl des geeigneten Urlaubsortes spielen viele Faktoren eine Rolle: Kosten, Dauer der Anreise, Lebensstandards, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Aber auch die aktuelle Sicherheitslage sollte in den Überlegungen eine Rolle spielen. Daher haben die Krisen- und Reisesicherheitsspezialisten von Safeture und Riskline eine Risikokarte für den kommenden Urlaub erstellt.