Mann zu Salzburg? Hannover sitzt am längeren Hebel

Martin Kind, Klubboss der Niedersachsen, erklärte in der „Bild“: „RB Salzburg hat sich offiziell und konkret gemeldet. Sie möchten Marcus Mann haben.“ Dieser habe Interesse an einem Wechsel an die Salzach. Zeitlich unter Druck setzen lassen wolle man sich an der Leine nicht, erklärte Kind: „Ohne Alternative gibt es keine Lösung!“ Da er am längeren Hebel sitzt, sind die Bullen nun wieder am Zug.