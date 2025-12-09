Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Maschen-Trend

„Stricken ist der beste Balsam für die Seele“

Oberösterreich
09.12.2025 11:20
Seit mehr als 35 Jahren bin ich mit Leib und Seele der Wolle verfallen“, sagt Claudia Donabauer, ...
Seit mehr als 35 Jahren bin ich mit Leib und Seele der Wolle verfallen“, sagt Claudia Donabauer, Wollzimmer, Steyr.(Bild: Farbwerk, Liz Blur)

Stress ade, Glück ahoi! Stricken ist heute moderner und kreativer denn je. Damit es auch wirklich Spaß macht, gibt Claudia Donabauer vom Wollzimmer in Steyr (OÖ) brauchbare Tipps. Und sie weiß auch, dass es gut für die Seele ist, wenn die Nadeln klappern.

Masche für Masche zu mehr Lebensqualität: „Stricken ist zurück und cooler denn je!“, sagt Claudia Donabauer, Strickfan seit dem Teenageralter. Sie betreibt auch das Wollzimmer in Steyr, ein Fachgeschäft mit dem höchsten Gemütlichkeitsfaktor.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Oberösterreich

krone.tv

„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.556 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
109.021 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.735 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Maschen-Trend
„Stricken ist der beste Balsam für die Seele“
15-jähriges Mädchen
Diversion für Bombendrohung an eigener Schule
Im Schnitt zwei Euro
Christbäume werden heuer etwas teurer
Krone Plus Logo
Böse Überraschung
Pensionist wechselt Tarif und soll 400 Euro zahlen
Aufstand in Wien
Nachfolger für Gagenkaiser der Ärztekammer fix
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf