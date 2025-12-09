„Stricken ist der beste Balsam für die Seele“
Maschen-Trend
Stress ade, Glück ahoi! Stricken ist heute moderner und kreativer denn je. Damit es auch wirklich Spaß macht, gibt Claudia Donabauer vom Wollzimmer in Steyr (OÖ) brauchbare Tipps. Und sie weiß auch, dass es gut für die Seele ist, wenn die Nadeln klappern.
Masche für Masche zu mehr Lebensqualität: „Stricken ist zurück und cooler denn je!“, sagt Claudia Donabauer, Strickfan seit dem Teenageralter. Sie betreibt auch das Wollzimmer in Steyr, ein Fachgeschäft mit dem höchsten Gemütlichkeitsfaktor.