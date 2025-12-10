Austria Wien tütet ersten Wintertransfer ein

Die Wiener Austria tütet den ersten Wintertransfer ein. Innenverteidiger Wilhelm Vorsager unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis Sommer 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr.
Der 28-Jährige kommt ablösefrei vom SV Stripfing, dessen Spielbetrieb im Herbst aufgrund finanzieller Probleme eingestellt wurde. Bei der Austria ist der frühere U21-Teamspieler zunächst für die Young Violets vorgesehen, wo er als „Ankerspieler“ die jungen Talente führen soll.
88 Bundesliga-Spiele – Erfahrung für die Young Violets
Vorsager, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, bringt reichlich Routine mit: 88 Bundesliga-Partien aus seiner Zeit bei der Admira sowie 69 Spiele in der 2. Liga. 2024 sammelte der Niederösterreicher zudem Auslandserfahrung beim norwegischen Klub IK Start. Bereits im Sommer war er ein Thema in Favoriten.
Beim Bundesliga-Team laufen im Sommer die Verträge der Innenverteidiger Philipp Wiesinger und Tin Plavotic aus – Vorsagers Verpflichtung kommt also zur rechten Zeit.
Vorsager: „Der Klub hat sich sehr um mich bemüht“
Willi Vorsager: „Der Klub hat sich sehr um mich bemüht, was letztlich auch den Ausschlag für meine Entscheidung gegeben hat. Ich denke die Rolle als Führungsspieler passt gut zu mir, ich habe bereits während meiner Zeit bei Stripfing gemerkt, dass mich die Zusammenarbeit mit jungen Spielern sehr reizt. Ich kann mich mit dem Projekt voll identifizieren und habe die Identität der Austria schon immer sehr cool gefunden. Außerdem kann ich in der Nähe meiner Familie bleiben und mein Studium (Anm. in Sportwissenschaften am ISBW Auf der Schmelz) weiterführen. Die Mannschaft ist sehr gut in die Saison gestartet, so wollen wir im Frühjahr weitermachen. Mein Hauptziel ist es, die jungen Spieler dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln.“
Auch Sportdirektor Michael Wagner ist überzeugt: „Mit Willi Vorsager konnten wir unsere Young Violets mit einem Führungsspieler verstärken, der unsere jungen Spieler gemeinsam mit Philipp Hosiner führen soll. Er passt charakterlich wie sportlich sehr gut zu uns und wir freuen uns, dass er sich letztlich für Austria Wien entschieden hat.“
