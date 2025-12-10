Austria Wien tütet ersten Wintertransfer ein

Vorsager: „Der Klub hat sich sehr um mich bemüht“

Willi Vorsager: „Der Klub hat sich sehr um mich bemüht, was letztlich auch den Ausschlag für meine Entscheidung gegeben hat. Ich denke die Rolle als Führungsspieler passt gut zu mir, ich habe bereits während meiner Zeit bei Stripfing gemerkt, dass mich die Zusammenarbeit mit jungen Spielern sehr reizt. Ich kann mich mit dem Projekt voll identifizieren und habe die Identität der Austria schon immer sehr cool gefunden. Außerdem kann ich in der Nähe meiner Familie bleiben und mein Studium (Anm. in Sportwissenschaften am ISBW Auf der Schmelz) weiterführen. Die Mannschaft ist sehr gut in die Saison gestartet, so wollen wir im Frühjahr weitermachen. Mein Hauptziel ist es, die jungen Spieler dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln.“