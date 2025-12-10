Vorteilswelt
Tresor-Prozess live

René Benko wieder vor Gericht – diesmal mit Gattin

Tirol
10.12.2025 08:00

René Benko steht heute wieder wegen betrügerischer Krida vor Gericht. Doch diesmal wird er nicht alleine auf der Anklagebank Platz nehmen. Denn mitangeklagt ist Nathalie Benko, Ehefrau des gefallenen Immobilienjongleurs. Die „Krone“ ist vor Ort und berichtet live. 

0 Kommentare

René Benko (48) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Verhaftung im Jänner 2025 bereits im Oktober. Nun gibt es ein Wiedersehen mit der Gattin, just vor Gericht. Denn Nathalie Benko hatte ihren Ehemann weder in Wien noch in Innsbruck in der U-Haft besucht, auch Telefonate gab es keine. Wie die „Krone“ erfuhr, war beides von der anklagenden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersagt worden – wohl um Absprachen zu verhindern. 

Wiedersehen vor Gericht: Nathalie und René Benko gemeinsam auf der Anklagebank. Das „Corpus ...
Wiedersehen vor Gericht: Nathalie und René Benko gemeinsam auf der Anklagebank. Das „Corpus delicti“: Ein Tresor mit Uhren, Bargeld und anderen Wertsachen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures/ Wolfgang Grebien, zVg, APA/EXPA/ ERICH SPIESS)
  • Auch im aktuellen Verfahren sind zwei Verhandlungstage angesetzt – ob man die tatsächlich brauchen wird, wird sich zeigen.
  • Mit René Benko angeklagt ist auch seine Ehefrau Nathalie Benko (42).
  • Den beiden wird vorgeworfen, in einem Tresor im Haus von Verwandten Bargeld, wertvolle Uhren und Manschettenknöpfe vor dem Zugriff des Masseverwalters und somit der Gläubiger entzogen zu haben – also erneut der Vorwurf der betrügerischen Krida.
  • Strafrahmen: Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren, bei Schäden über 300.000 Euro bis zu 10 Jahren.

Verfolgen Sie den Prozess gegen das Ehepaar Benko hier im Liveticker:

René Benko war im Oktober bereits einmal nicht rechtskräftig zu 24 Monaten Haft verurteilt und einmal freigesprochen worden. Unter großem Medieninteresse war der zweitägige Prozess damals relativ schnell abgehandelt gewesen, nun wartet man auf die Berufungsverhandlungen. 

Tirol

