René Benko wieder vor Gericht – diesmal mit Gattin

René Benko (48) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Verhaftung im Jänner 2025 bereits im Oktober. Nun gibt es ein Wiedersehen mit der Gattin, just vor Gericht. Denn Nathalie Benko hatte ihren Ehemann weder in Wien noch in Innsbruck in der U-Haft besucht, auch Telefonate gab es keine. Wie die „Krone“ erfuhr, war beides von der anklagenden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersagt worden – wohl um Absprachen zu verhindern.