René Benko wieder vor Gericht – diesmal mit Gattin

René Benko steht heute wieder wegen betrügerischer Krida vor Gericht. Doch diesmal wird er nicht alleine auf der Anklagebank Platz nehmen. Denn mitangeklagt ist Nathalie Benko, Ehefrau des gefallenen Immobilienjongleurs. Die „Krone“ ist vor Ort und berichtet live.
René Benko (48) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Verhaftung im Jänner 2025 bereits im Oktober. Nun gibt es ein Wiedersehen mit der Gattin, just vor Gericht. Denn Nathalie Benko hatte ihren Ehemann weder in Wien noch in Innsbruck in der U-Haft besucht, auch Telefonate gab es keine. Wie die „Krone“ erfuhr, war beides von der anklagenden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersagt worden – wohl um Absprachen zu verhindern.
Verfolgen Sie den Prozess gegen das Ehepaar Benko hier im Liveticker:
René Benko war im Oktober bereits einmal nicht rechtskräftig zu 24 Monaten Haft verurteilt und einmal freigesprochen worden. Unter großem Medieninteresse war der zweitägige Prozess damals relativ schnell abgehandelt gewesen, nun wartet man auf die Berufungsverhandlungen.
