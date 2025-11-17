Christkindlmarkt als Belastungsprobe für Hunde

Umgebung mit Bedacht wählen

Das bedeutet jedoch nicht, dass Hunde immer in Watte gepackt werden müssen. Fachleute betonen: Umwelttraining ist wichtig, damit Hunde im Alltag souverän bleiben – unterschiedliche Geräusche, Untergründe, Menschen, Verkehr. Aber Umwelttraining heißt nicht, den Hund mitten auf den überfüllten Platz zu stellen – sondern ihn schrittweise an neue Eindrücke zu gewöhnen.

Ein überfüllter Christkindlmarkt ist für Hunde oft zu laut, zu eng und zu unübersichtlich, sodass Rückzug und Orientierung kaum gewährleistet sind. Stattdessen sind Spaziergänge mit weniger Trubel und kurze, fokussierte Trainingseinheiten im urbanen Raum die bessere Wahl für ein stressfreies Adventerlebnis.