Millionen für intransparentes Schulungsprogramm

8,4 Millionen für knapp 1000 Schulungsplätze

Insgesamt sollen im Verlängerungsjahr 2026 rund 964 Plätze bereitstehen. Die Kosten dafür sind beachtlich: 8,1 Millionen Euro aus Stadtmitteln, Fonds Soziales Wien, AMS und dem EU-Sozialfonds. Laut Rechnung entfallen allein auf die MA 40 mehr als 4,8 Millionen Euro. Trotz der umfangreichen Finanzierung bleiben die bisherigen Ergebnisse überschaubar. Bislang schafften 314 Teilnehmer eine positive Sprachqualifizierung, 220 fanden eine Arbeit, 52 wechselten in weitere Schulungen. Wie nachhaltig diese Jobs sind, bleibt man im Finanzierungsantrag schuldig. Dieser liegt der „Krone“ vor und lässt viele Fragen zum Erfolg des Programms offen. Angesichts von mehr als 2300 vorgemerkten Interessenten und 920 laufenden Teilnehmern sind das nur erste Zwischenwerte. Endgültige Resultate erwartet die Stadt erst 2026.