Motorcrossfahrer tobten sich in Safranerie aus

Berger gibt den Tätern – die vielleicht ja gar nicht wussten, was sie da anstellen – die Chance sich noch selbst zu stellen. Er will aber, sollte das nicht passieren, Anzeige erstatten. Denn: Auch wenn diejenigen, die sich auf dem Feld vergnügten glauben „nur“ auf einer Brache unterwegs gewesen zu sein, haben sie doch fremdes Eigentum beschädigt. „Ich schätze alles in allem wird mir das auf 3000 bis 4000 Euro allein an Materialkosten für den Zaun und die Bewässerungsrohre kommen“, so Berger. Rechnet man die Woche Arbeitszeit dazu, die es braucht, um den Zaun wieder aufzustellen, kommt noch einiges dazu.