Geisel-Angehörige fordern Ende des Gaza-Kriegs

Zum Hintergrund

Auslöser des Gaza-Kriegs war der Überfall der Hamas und anderer islamistischer Extremisten auf Israel am 7. Oktober 2023. Dabei waren etwa 1200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt worden. Seither kämpft Israels Militär gegen die Hamas. Der Gaza-Krieg hat in dem Küstenstreifen am Mittelmeer verheerende Zerstörungen angerichtet, nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind bisher fast 56.000 Menschen getötet worden.