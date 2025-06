Regierung beruft Nationalen Sicherheitsrat ein

Regierung betont: Keine nukleare Bewaffnung des iranischen Regimes

Weiters ist für die Bundesregierung klar, dass es keine nukleare Bewaffnung des iranischen Regimes geben darf und das Völkerrecht jedenfalls zu achten ist. Am Montagabend eskalierte die Situation in der Krisenregion weiter, als der Iran als Vergeltung für US-Angriffe auf seine Atomanlagen einen Stützpunkt der Vereinigten Staaten in Katar attackierte.