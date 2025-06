Diese Bewerbung schreckt Arbeitgeber regelrecht ab

Ende des Vorjahres waren in Oberösterreich rund 46.000 Personen arbeitslos gemeldet. So auch ein Traunviertler, der seit August 2024 Notstandshilfe bezog. Am 20. Dezember wurde ihm vom Arbeitsmarktservice Steyr (AMS) eine Stelle als Reinigungskraft zugewiesen, bei der in der Ausschreibung eine aussagekräftige Bewerbung mit Unterlagen gefordert wurde.