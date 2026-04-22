Zwei Studenten haben den Gemeinderat „geknackt“

„Wir wollen die Politik greifbar machen“

Nutzer können etwa nachvollziehen, wer welche Anträge eingebracht hat, wie abgestimmt wurde oder welche Themen besonders häufig diskutiert werden. Ein zentrales Element ist ein Chat, der Fragen in Alltagssprache beantwortet und direkt auf die jeweiligen Quellen verweist. „Wir wollen die Politik greifbar machen“, sagt Kaya. „Viele würden sich mehr dafür interessieren, wenn die Informationen verständlich aufbereitet wären.“ Das Projekt ist kostenlos zugänglich und richtet sich an alle, die sich einen Überblick über die lokale Politik verschaffen wollen. Für die Entwickler ist Linz dabei nur der Anfang. So soll das System auch auf andere Gemeinden ausgeweitet werden.