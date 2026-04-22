LH gegen Dienstzeitreform und Ministerium

Probebetrieb wackelt

Mit 1. Juni sollte ein Probebetrieb in Linz starten, dieses Datum wackelt und soll in den Herbst verschoben werden. Die Gewerkschaft hatte vor allem kritisiert, dass beim neuen Modell mehr Wochenenddienste, die nicht extra bezahlt werden, zu leisten sind. Das würde 400 bis 900 Euro Einkommensverlust pro Monat bewirken.