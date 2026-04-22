Zwei Festnahmen nach Fußballmatch in Ried

Der 38-Jährige steht außerdem im Verdacht, einen 32-jährigen aus Haag am Hausruck, der seinem Freund zur Hilfe eilen wollte, mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt haben. Die Opfer riefen um Hilfe, wordurch die in der Nähe des Fußballspiels eingesetzten Polizisten auf die Situation aufmerksam wurden. Die Beschuldigten versuchten zwar zu flüchten, wurden aber von zwei Polizisten in Zivil unmittelbar nach der Tat gestellt.