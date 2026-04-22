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Brutale Schläger

Zwei Festnahmen nach Fußballmatch in Ried

Oberösterreich
22.04.2026 18:01
Das Fußballmatch zwischen der SV Ried und dem GAK verlief selbst friedlich, brutal wurde es erst ...
Das Fußballmatch zwischen der SV Ried und dem GAK verlief selbst friedlich, brutal wurde es erst danach auf dem Stadtionparkplatz.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit Fäusten sollen zwei Fußballfans am Dienstag nach dem Bundesligamatch zwischen der SV Ried und dem GAK auf zwei Fans des Grazer Klubs losgegangen sein. Die beiden Opfer wurden verletzt und genauso wie zwei einschreitende Polizisten im Spital betreut. 

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Ein 32-Jähriger aus Offenhausen und ein 38-Jähriger aus Moosdorf
sollen am Dienstag gegen 22.55 Uhr am Stadionparkplatz in
Ried nach dem Fußballspiel zwischen der SV Ried und dem GAK versucht haben, die Fanweste eines 31-Jährigen aus Meggenhofen gewaltsam zu stehlen. Die Verdächtigen sollen das Opfer mit mehreren Faustschlägen am Körper verletzt haben.

Der 38-Jährige steht außerdem im Verdacht, einen 32-jährigen aus Haag am Hausruck, der seinem Freund zur Hilfe eilen wollte, mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt haben. Die Opfer riefen um Hilfe, wordurch die in der Nähe des Fußballspiels eingesetzten Polizisten auf die Situation aufmerksam wurden. Die Beschuldigten versuchten zwar zu flüchten, wurden aber von zwei Polizisten in Zivil unmittelbar nach der Tat gestellt.

Pfefferspray
Pfefferspray(Bild: P. Huber)

Pfefferspray angedroht
Die Beamten versuchten das aggressive Duo einer Identitätsfeststellung zu unterziehen und forderten beide mehrmals auf, stehen zu bleiben. Doch der 38-Jährige, verhielt sich dabei äußerst aggressiv und versuchte sich mehrmals der Kontrolle zu entziehen. Aufgrund seines Verhaltens musste der Pfefferspray angedroht werden, kam schließlich aber nicht zum Einsatz. Der 38-Jährige wurde festgenommen.

Sein 32-jähriger Komplize verhielt bei der Amtshandlung ebenfalls renitent, weshalb auch er nach wiederholter Abmahnung und Aufforderung zur Einstellung seines Verhaltens festgenommen wurde.

Die beiden Opfer erlitten leichte Verletzungen, kamen anschließend zur
ambulanten Behandlung ins Spital. Zwei Polizisten wurden ebenfalls leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus betreut. Die aggressiven Fußballfans werden bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

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