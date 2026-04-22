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Nach Attacken: Linz beruft Sicherheitsgipfel ein

Oberösterreich
22.04.2026 13:18
Der Linzer SP-Stadtchef Dietmar Prammer (li.) und FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml laden ...
Der Linzer SP-Stadtchef Dietmar Prammer (li.) und FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml laden Vertreter der Polizei sowie Experten aus dem Präventions- und Sozialbereich zu einem Sicherheitsgipfel.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Nach mehreren aufsehenerregenden Gewalttaten in Linz reagiert nun die Politik: SP-Bürgermeister Dietmar Prammer und FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml laden Polizei und Experten zu einem Sicherheitsgipfel. Im Fokus stehen Brennpunkte, Prävention und neue Maßnahmen. 

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Nach der Forderung von Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) in der „Krone“ nach einer städtischen Sicherheitskonferenz reagieren nun Bürgermeister Dietmar Prammer und Sicherheitsstadtrat Michael Raml, kündigen einen Sicherheitsgipfel für Linz an. Dieser soll unabhängig von Hajarts Vorstoß bereits vereinbart worden sein. Nach den jüngsten Gewaltverbrechen soll dabei gemeinsam mit Polizei sowie Fachleuten aus Prävention und Sozialbereich über konkrete Maßnahmen beraten werden.

Zusätzliche Maßnahmen sollen diskutiert werden
Im Fokus stehen laut Stadt sensible Brennpunkte, Präventionsarbeit und ein engeres Zusammenspiel der zuständigen Stellen. Auch zusätzliche Maßnahmen sollen diskutiert werden – sowohl auf sicherheitspolitischer als auch auf sozialpolitischer Ebene.

„Vorfälle haben Menschen verunsichert“
Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) betont: „Die jüngsten Vorfälle haben viele Menschen in Linz verunsichert. Gerade deshalb ist es wichtig, die Situation sachlich aufzuarbeiten und gemeinsam mit den zuständigen Stellen konkrete Schritte zu beraten. Wir haben den Sicherheitsgipfel bereits nach dem Vorfall am Südbahnhofmarkt vereinbart, aber zugewartet, um nicht vorschnell zu reagieren. Unser Ziel ist klar: mehr Sicherheit für die Linzerinnen und Linzer und ein abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten.“

„Sicherheitsgefühl hat massiv gelitten“
Auch Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) sieht akuten Handlungsbedarf. „Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung hat durch die brutalen Attacken auf offener Straße in der Innenstadt massiv gelitten. Zusätzlich zu einer umfassenden sachlichen Lagebeurteilung wird es beim Sicherheitsgipfel daher vor allem darum gehen, dass die Stadt gemeinsam mit der Polizei und Experten aus dem Präventions- und Sozialbereich konkrete Sicherheitsmaßnahmen bespricht und umsetzt.„

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Druck wächst
Wann das Treffen stattfinden soll, wurde zunächst nicht genannt. Klar ist aber: Nach den jüngsten Gewalttaten und der Diskussion über Brennpunkte in der Stadt wächst der Druck, nicht nur zu analysieren, sondern rasch Maßnahmen zu setzen.

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