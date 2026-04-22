Nach Attacken: Linz beruft Sicherheitsgipfel ein

„Vorfälle haben Menschen verunsichert“

Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) betont: „Die jüngsten Vorfälle haben viele Menschen in Linz verunsichert. Gerade deshalb ist es wichtig, die Situation sachlich aufzuarbeiten und gemeinsam mit den zuständigen Stellen konkrete Schritte zu beraten. Wir haben den Sicherheitsgipfel bereits nach dem Vorfall am Südbahnhofmarkt vereinbart, aber zugewartet, um nicht vorschnell zu reagieren. Unser Ziel ist klar: mehr Sicherheit für die Linzerinnen und Linzer und ein abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten.“