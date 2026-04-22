Sicherheitsgipfel: „Sogar in Öffis wird gedealt“

Auslöser ist eine Serie von Vorfällen, die in den vergangenen Monaten für breite Verunsicherung gesorgt hat. Hajart: „Die Ereignisse zeigen deutlich, dass wir nicht länger zuwarten dürfen.“ Parallel dazu verschärft sich laut dem 42-Jährigen die Lage im Stadtbild. Vor allem in der Innenstadt – etwa rund um den Schillerpark – klagen Geschäftsleute und Hoteliers über zunehmende Probleme mit Drogenkonsum und Obdachlosigkeit vor ihren Eingängen.