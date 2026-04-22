Fachhochschule wird um 61 Millionen Euro umgebaut

Neubau mit 9100 Quadratmetern

Das bestehende FH1-Gebäude soll ersetzt und zugleich erweitert werden, führte die kaufmännische Geschäftsführerin der FH OÖ, Isolde Perndl, aus. Derzeit fehlen der FH OÖ am Campus 4000 Quadratmeter, gut 2000 Quadratmeter seien extern angemietet. Der Neubau werde eine Nutzfläche von rund 9100 Quadratmetern besitzen. Er soll ein „zentraler Ankerpunkt“ werden.

Damit werde die Aufenthaltsqualität und auch „die Identität des Campus“ gestärkt, ergänzte der Präsident der Fachhochschule OÖ, Michael Rabl. Der Neubau sei aber auch „der Schlüssel für die nächste Entwicklungsstufe des Campus Hagenberg“.