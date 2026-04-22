25-Jährige ist neue Chefin von Traditionsbetrieb

Mühlviertler wollen in Deutschland wachsen

Im Vorjahr lag der Umsatz von Anrei bei rund 22 Millionen Euro – ein leichtes Wachstum von etwa Prozent im Vergleich zum Jahr davor. In dieser Tonart soll es künftig auch unter einer neuen Chefin weitergehen: Klara Reisinger (25) ist seit April neue Geschäftsführerin und führt den Familienbetrieb damit in fünfter Generation. „Der Fokus liegt auf dem Ausbau der Märkte, explizit in Norddeutschland“, sagt Reisinger bei ihrem Antrittsgespräch.