Einander stützen | Starke Worte

Starke Worte. „Ich will, dass wir heute ein Zeichen setzen“, sagte der so stark auftretende Schülersprecher Ennio. Und: „Wir haben schon gewonnen, weil wir zusammenhalten.“ Vor allem aber, gemünzt auf den Mörder: „Er wollte, dass wir hassen. Er hat versagt, weil wir lieben können, weil wir stärker sind!“ Was für starke Worte! Als Schüler des BORG Dreierschützengasse nach Ennios Videobotschaft schließlich sogar gemeinsam mit ihm auf der Bühne auftreten und „We Are The World“ singen – da kann sich kaum einer der Tausenden Teilnehmer dieser Gedenkversammlung der Tränen erwehren. Auch die versammelten Vertreter der Politik zeigen sich gerührt. Und sie nehmen hoffentlich mit, was ihnen Ennio zugerufen hat: „Bitte, liebe Regierung, ändern Sie was!“