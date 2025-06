„Er wollte, dass wir hassen, aber er hat versagt“

Auch am Sonntag nach der Tat ist der Schock noch groß: Dienstagvormittag eröffnete ein Amokschütze im Grazer Gymnasium Dreierschützengasse das Feuer, neun Schüler und eine Lehrerin sowie der Täter starben. Schulsprecher Ennio Resnik bat am Mittwoch, dem Tag nach der Tat, um Zurückhaltung. „Egal was ist, wir stehen zusammen“, sagte Resnik in einem Video bereits am Dienstag.