Tausende Grazer nehmen Abschied von den Amokopfern

In Momenten, wo scheinbar nichts mehr hilft, tut es oft gut, zumindest nicht allein zu sein. Vertreter von Schule, Politik und Religionsgemeinschaften verabschieden sich am Sonntagabend am Grazer Hauptplatz gemeinsam von Hanna, Leonie, Kaid und Co. Auch die „Krone“ ist vor Ort.