Erstes Aufwärmen für die nächste Wahl

Mehr Frauen in Politik

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, die Männerdomäne Politik weiblicher zu machen. „Es braucht starke, gut vorbereitete Frauen, die sich einbringen, gestalten und mitentscheiden. Mein Appell: Seid sichtbar, laut und wirksam – für mehr weibliche Stimmen in der Politik und eine starke kommunalpolitische Zukunft“, so Eisenkopf.