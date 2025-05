Jedem seine Meinung | ORF putzt sich ab

Jedem seine Meinung. Sonntag früh vor einer Woche, da wussten die meisten Menschen bereits, dass der österreichische Song-Contest-Teilnehmer Johannes Pietsch alias JJ den international so viel beachteten Wettbewerb ein paar Stunden zuvor gewonnen hatte. Und unserem Land damit die Ehre und Pflicht zuteilwird, den ESC 2026 in Österreich auszurichten. Während der Wettkampf um die Austragungsstätte volle Fahrt aufnahm, sich selbst das burgenländische 8000-Einwohner-Städtchen Oberwart mit Berufung auf die mehrmalige Gastgeberschaft beim „Musikantenstadl“ bewirbt (wie wir heute in einer „Krone“-Reportage aus dem Burgenland berichten), machte ESC-Sieger JJ, ein Countertenor mit Staatsopern-Erfahrung, nur wenige Tage, nachdem er mit seinem Falsett-Song die ESC-Bühne erobert hatte, neuerlich Schlagzeilen. Der Österreicher verlangt, dass beim ESC in unserem Land im nächsten Jahr Israel Auftrittsverbot erteilt wird und vergleicht in einem Interview Israel auch gleich mit Russland. Der Protest-Aufschrei ist laut, heute melden sich in der „Krone“ auch Angehörige israelischer Hamas-Geiseln betroffen zu Wort. In den Online-Foren wie auf krone.at und auf unseren Leserbriefseiten wird unterdessen heftig diskutiert. Da geben ihm manche auch recht, haben nicht wenige Verständnis für die Aussagen, es dürfe in unserem Land doch jeder seine Meinung sagen. Jaja, so ist es auch …