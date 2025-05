ESC-Eklat: Jetzt schaltet sich Bundespräsident ein

„Ich bin dagegen, eine Einzelperson bzw. einen Künstler für das Verhalten einer Regierung verantwortlich zu machen“, so Van der Bellen in einem Statement, das der „Krone“ vorliegt. Gleichzeitig betonte er, dass zwischen einer „unverrückbaren Haltung zum Staat Israel“ und der Kritik an der „aktuellen Regierung Netanjahu, speziell im Fall Gaza“ unterschieden werden müsse.