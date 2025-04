Kurzsichtiger Plan | Totaler Handelskrieg

Kurzsichtiger Plan. Dieses Thema beherrscht seit vorgestern die Welt: Der von US-Präsident Donald Trump auf die Spitze getriebene Zoll-Wahnsinn rüttelt die Wirtschaft nicht nur in den USA, sondern auch im kompletten Rest der Welt durch. Und er wird, das steht zu befürchten, auch das Leben der Menschen auf der Erde verändern – wenn nicht Trump, was ihm ja auch stets zuzutrauen ist, doch noch rechtzeitig zurückrudert. Aber im Moment müssen wir alle miteinander davon ausgehen, dass dieses Beben erst begonnen hat und noch längst nicht absehbar ist, was es alles zerstört. Was schon sichtbar ist: An den Börsen wurden nach der Zoll-Ankündigung weltweit Riesenwerte vernichtet. Und was sich auch schon sofort abzeichnet: Zunächst werden für Trumps US-Bürger die Preise steigen, weil die amerikanische Wirtschaft viele Produkte gar nicht selbst liefern kann – und daher auf nun mit hohen Zöllen belegte Waren angewiesen sind. Wie immer der langfristige Plan des US-Präsidenten ist: Vorerst erscheint er maximal kurzsichtig.