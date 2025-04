Ökonom warnt: „Das wäre der totale Handelskrieg!“

„Krone“: Donald Trumps Zölle waren zwar erwartet worden, aber weder in der Höhe noch in ihrer Berechnungslogik. Das gab es in unserer Zeit noch nie.

Mario Holzner: Da müssen wir zurück Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gehen. Die Durchschnittszölle 1932 lagen bei fast 25 Prozent.