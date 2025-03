Stockers kluger Spruch | Tibetischer Buddha

Tibetischer Buddha. Immer wieder scheint im Interview Stockers Ruhe und Gelassenheit durch. Beleidigungen seines Ex-Verhandlungspartners Herbert Kickl, der etwa in seiner Aschermittwochsrede gesagt hatte, „wir haben einen Kanzler ohne Haare, ohne Hals und ohne Wähler“, kränken ihn „gar nicht“, wie er versichert. Was man einmal über Christian Stocker sagen soll, will Bischofberger von ihm wissen. Er habe erreicht, „was damals möglich war – und vielleicht ein Quäntchen mehr“. Und was sagt Kollegin Bischofberger nach dem Interview selbst über den neuen Bundeskanzler? „Er argumentiert mit der stoischen Gelassenheit eines tibetischen Buddhas.“ In so wild bewegten Zeiten wie diesen kann so einer an der Spitze dem Land ganz guttun.