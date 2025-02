Christian Stocker: Der unbekannte (Bald-)Kanzler

Er kam in Pulli und Jeans – wollte zurücktreten

Zur ÖVP-Vorstandssitzung am 5. Jänner, wo über Nehammers Nachfolge beraten wurde, kam er in Jeans und Pullover – quasi schon als Privatmann. Doch es kam anders: Wenige Stunden später wurde der Wiener Neustädter Vizebürgermeister zum ÖVP-Chef gekürt – mit der Auflage, eine unrühmliche 180-Grad-Drehung zu vollziehen und doch mit Herbert Kickl zu verhandeln. Dafür musste er sein Anti-Kickl-Versprechen brechen.