Regierung hat verstanden | Vertrauen ist gut…

Regierung hat verstanden. Ein Beschluss nach dem anderen… Am Dienstag fixierte der zum zweiten Mal tagende türkis-rot-pinke Ministerrat, nachdem er bei seiner ersten Sitzung in der Vorwoche die Mitpreisbremse beschlossen hatte, einerseits ein Entlastungspaket für den wirtschaftlichen Mittelstand und andererseits einen vorläufigen Stopp des Familiennachzugs. Dabei beruft sich die ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung auf die EU-Notfallklausel, die dann greift, wenn die innere Sicherheit gefährdet ist. Argumentiert wird, dass in Österreich das Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystem durch den bisher ungebremsten Familiennachzug gefährdet sei. Tatsächlich hat der Nachzug – zuletzt kamen in manchen Monaten 400 Kinder aus Syrien und Afghanistan neu nach Wien – vor allem die Schulen in der Bundeshauptstadt in schwerste Turbulenzen gestürzt. Die neue Dreier-Regierung hat offenbar verstanden, was sie zu tun hat.