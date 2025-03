Plakolm: „Familiennachzug belastet unsere Systeme“

„Wenn wir den Familiennachzug nicht stoppen, dann schaffen wir das nicht mehr“, sagte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Dienstag. Die österreichischen Systeme hätten ihre Grenzen. Es helfe niemandem etwas, wenn zum Beispiel das Schulsystem überlastet sei. In Wien, Graz, Linz und Salzburg hat laut Plakolm bereits jedes zweite Volksschulkind eine andere Umgangssprache als Deutsch. Hinzu käme, dass viele Migrantinnen und Migranten gar nicht alphabetisiert sein – auch Erwachsene.