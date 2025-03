Die wahre Gefahr hinter Elon Musks US-Datenzugriff

Elon Musks Zugriff auf sensible Datenbanken der US-Regierung hat Befürchtungen über Schwachstellen in der Cybersicherheit und Datenschutzverletzungen hervorgerufen. Doch die wahre Gefahr droht Experten zufolge an ganz anderer Stelle – und könnte dem Tech-Milliardär letztlich „außergewöhnliche Macht“ verleihen.