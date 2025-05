Trump zeigt sich als Papst – und erntet viel Spott

Trump keine Option für das Konklave

Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Am 7. Mai beginnt das Konklave – also die Wahl des neuen Papstes durch die Kardinäle. Voraussetzung: Die Wähler dürfen am Tag vor dem Tod des Papstes nicht älter als 80 Jahre gewesen sein. Donald Trump fällt somit ohnehin aus dem Raster – und das Amt des Papstes bleibt weiter ausschließlich der katholischen Kirche vorbehalten.