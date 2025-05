„Viertelfinale ist noch immer sehr großes Ziel“

Österreichs Eishockey-Team bestreitet am Sonntag die Generalprobe für die am 9. Mai beginnende A-WM in Schweden, hat in Wien Kanada (Beginn 19 Uhr) zu Gast. Teamchef Roger Bader warnte im Gespräch mit der „Krone“ vor einer zu großen Erwartungshaltung, sprach über Marco Rossi und seine Vertrags-Situation.