Sturms Schotte: Warum Anruf aus der Heimat fix ist

Es gießt in Strömen, als die „Krone“ Max Johnston in Graz-Messendorf zum Interview bittet. Der Legionär lächelt den Regen weg, als Schotte ist er Schlimmeres gewöhnt. Mittlerweile fühlt sich Max aber immer mehr in Graz daheim. „Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein“, meint Johnston nach seinem Comeback nach Muskelverletzung, beim 2:1 gegen Blau-Weiß Linz beackerte der Mann von der Insel die rechte Abwehrseite 90 Minuten lang. Erstmals seit Mitte Dezember in der Champions League bei Lille spulte Johnston soviel Einsatzzeit ab.