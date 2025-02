Hartberg schäumt! „Das ist wirklich nicht normal!“

Hartberg-Obmann Erich Korherr ist eigentlich ein besonnener Kerl. Zuletzt ging dem Funktionär aber der Hut hoch. In den Augen des TSV haben die Unparteiischen in den letzten drei Runden den Steirern übel mitgespielt. „Es trifft gefühlt halt immer denselben Verein – uns in dem Fall“, wundert sich Korherr nach drei Unentschieden zuletzt (0:0 bei Wattens, 1:1 gegen Klagenfurt, 0:0 in Altach) über Pfiffe bzw. getroffene Entscheidungen.