Concorde: Mit Überschall zum Comeback des Mythos

Boom Supersonic ist der Name der amerikanischen Firma, die einen neuen Wettlauf am Himmel eröffnet hat. Ihr Prototyp XB-1 durchbricht bei einem Testflug über der Mojave-Wüste in Kalifornien binnen einer halben Stunde dreimal die Schallmauer von mehr als 1235 km/h. Der Plan dahinter: In wenigen Jahren soll der Jet Overture wieder für Überschall-Reisen mit bis zu 88 Passagieren an Bord abheben. Bei einer Reiseflughöhe von knapp 22 Kilometern und einer Geschwindigkeit von Mach 1,7 oder 2100 km/h.