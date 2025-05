Ein Doppelpack lässt SV Tieschen weiter träumen

„Wir waren 61 Jahre lang in der 1. Klasse, sind letzten Sommer endlich in die Gebietsliga aufgestiegen und wenn wir jetzt auch noch in die Unterliga kommen, wär‘s ein Wahnsinn“, sagt Tieschen-Obmann Gerhard Gschaar beim „Steirerkrone“-Spiel der Runde der Gebietsliga Süd (aktuelle Tabelle hier >>) gegen Kirchbach.