„Zeit der Zurückhaltung gegen Houthi ist vorbei“

Israel habe in der Vergangenheit gehandelt und werde dies auch „in der Zukunft tun“, erklärte Premier Benjamin Netanyahu in einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft. Die Reaktion werde in mehreren Schritten erfolgen. „Wer uns angreift, gegen den werden wir siebenfach zurückschlagen“, erklärte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz in Anlehnung an die Bibel.