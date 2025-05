„Mir wurde ein Chip eingepflanzt“

Vor zehn Jahren kam der Iraner als Flüchtling nach Österreich und fand schließlich in Vorarlberg seine neue Heimat. Er arbeitete am Bau und verhielt sich zunächst unauffällig. Doch dann stellten sich plötzlich Psychosen ein. Diese zeigten sich in Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Verwirrtheit.Das hatte zur Folge, dass der Betroffene mehrmals ins Landeskrankenhaus Rankweil gebracht werden musste – nicht zuletzt deshalb, weil es in seinem Zustand bereits mehrmals zu Körperverletzungen und gefährlichen Drohungen gekommen war. Kaum wieder entlassen, und auf sich alleine gestellt, ging das Drama erneut von vorne los.