AUA fliegt diese Woche nicht mehr nach Tel Aviv

Wizzair will die Verbindung schon am Dienstagfrüh wieder aufnehmen: „Basierend auf einer Sicherheitsüberprüfung hat Wizz Air beschlossen, den Betrieb in TLV für 24 Stunden zu unterbrechen – die Wiederaufnahme des Flugbetriebs ist für den 6. Mai, Dienstagmorgen, geplant“, teilte die Airline Montagnachmittag mit. „Wir beobachten die Situation genau – die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden, unserer Besatzung und unserer Flugzeuge hat für uns oberste Priorität“, betonte ein Unternehmenssprecher.