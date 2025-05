Pannagl: „Das hat sich wahnsinnig gewandelt“

Isabell Pannagl ist ein Multitalent: Man kennt sie als Kabarettistin, als Schauspielerin und diversen TV-Formaten. Bei „Krone zu Mittag“ verriet sie: Was darf Humor? Was bringt sie zum Lachen? Und stimmt es wirklich, dass Kabarettistinnen privat gar nicht so witzig sind? Das alles – inklusiver einer Ankündigung – sehen Sie im Video!